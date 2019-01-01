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هنية يعبر عن تضامنه مع لبنان بعد موجة الحرائق

الخميس 17 أكتوبر 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعبر عن تضامنه مع لبنان بعد موجة الحرائق


غزة / سما/

عبر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تضامنه مع الشعب اللبناني بعد موجة الحرائق الضخمة في البلاد والتي تجاوز عددها أكثر من مئة حريق بحسب هيئة الدفاع المدني اللبناني.

وبحسب بيان لمكتب هنية، فإن الأخير وجه رسالة تضامن ومواساة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وقال هنية في رسالته "قد تابعنا في حركة حماس بكل ألم وحزن، تعرض عدد من المواطنين في الجمهورية اللبنانية للإصابات والجروح، نتيجة الحرائق التي اجتاحت بعض المناطق والبلدات، وما خلفته من تدمير للمرافق العامة والممتلكات".

وأعرب هنية عن خالص المواساة للشعب اللبناني، وأسر وعائلات المصابين والجرحى، وعن عميق التضامن مع لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يشفي الجرحى والمصابين، وأن يمكن لبنان من تجاوز آثار الحرائق، وأن يجنبه كل مكروه وسوء. وفق بيان مكتبه.

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