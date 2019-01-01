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إنشاء مجلس اعمال ولجنة اقتصادية فلسطينية سعودية مشتركة

الخميس 17 أكتوبر 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنشاء مجلس اعمال ولجنة اقتصادية فلسطينية سعودية مشتركة


الرياض /وكالات/

اتفق رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.
وأطلع الرئيس، وفقا للوكالة الرسمية ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع، على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.
وأكد ابو مازن، ان فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها، مثمنا دعمها المتواصل لشعبنا وقضيته العادلة في شتى المجالات.
 

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