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إصابات بالمطاط والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا

الخميس 17 أكتوبر 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن جيش الاحتلال، أطلق الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب مبنى بلدية ترمسعيا، حيث كان يتجمع عشرات المواطنين، استعدادا للمشاركة في مسيرة سلمية رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن مواجهات عنيفة اندلعت وسط البلدة، فيما اعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على المواطنين، الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء.

#ترمسعيا

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