معلقا على تأييدها العدوان التركي..خالد: حماس تعيش مأزقا بين محور المقاومة ومحور الإخوان

رام الله /سما/

انتقد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف حماس من العدوان التركي على الشمال السوري فكتب:

وقال خالد "حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، لا تجد نفسها في حرج أن تكون في محور المقاومة وفي محور الاخوان في الوقت نفسه" موضحا " في تعقيبها على العدوان التركي على الشمال السوري أو ما تسميه أنقره عملية " نبع السلام " شرق الفرات أصدرت الحركة بيانا قالت فيه أنها تتفهم حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها، في وجه التهديدات التي تمس أمنها القومي وعبث جهاز الموساد الإسرائيلي في المنطقة، الذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي".

وختم تيسير " اللعنة فعلا على الموساد، الذي يقف مع الكورد واللعنة كذلك على إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي خذلت الكورد ولكل من الموساد والإدارة الاميركية حساباته" متسائلا " كيف يمكن ان توفق حركة حماس بين حساباتها في محور المقاومة وحساباتها في محور الإخوان. سؤال محير ... أليس كذلك؟