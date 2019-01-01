  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تفتح شارعين فرعيين شرق وغرب المدينة

الخميس 17 أكتوبر 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أنهت الطواقم الميدانية في وحدة التنظيم وإعادة الإعمار ببلدية غزة، عملية فتح شارعين فرعيين جديدين في حيي التفاح والزيتون شرق وجنوب المدينة، بالتعاون مع شرطة البلديات.

                                                                             

وذكرت الوحدة في بيان صحفي، أن الطواقم الميدانية فتحت شارع رقم (7116) في حي التفاح شرق مدينة غزة، وشارع رقم (9) غرب حي الزيتون جنوب المدينة، بعد إزالة بعض التعديات فيهما بالتعاون مع المواطنين، وذلك حسب قرار لجنة التنظيم المحلية، لتسهيل حركة السكان في المنطقتين.

وأوضحت أن الشارع الأول يبلغ طوله 100 متر وعرضه 8 أمتار، في حين أن طول الشارع الثاني يبلغ 200 متر وعرضه 20 مترًا.

وأشادت الوحدة بتعاون المواطنين وخاصة سكان المناطق المستهدفة في عملية فتح الشوارع المغلقة وإزالة التعديات بهدف تسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم والتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الشوارع الرئيسية.

يشار إلى أن عملية فتح الشوارع المذكورة تأتي ضمن مخططات بلدية غزة الحضرية لتطوير وتعبيد الشوارع والطرقات في أنحاء مختلفة من المدينة.

#بلدية غزة

الأكثر قراءة اليوم

ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

الاحمد يعلق على المواقف المُعلنة من قبل " حماس " بخصوص الانتخابات العامة

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

بعد محادثات قادها النخالة : مصر تطلق سراح 26 من أعضاء الجهاد الإسلامي اليوم الخميس

لهذا السبب: مصريون يحرقون منزل سيدة ويمنعون سيارات الإطفاء من إخماد الحريق

الأخبار الرئيسية

بعد وساطة قادها النخالة .. مصر تطلق سراح 81 مواطنا من قطاع غزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم: ثلاثة دواعش من غزة فروا من سجون الكرد في سوريا هاتفوا عوائلهم

عملات

البنوك تبدأ بصرف مستحقات الموظفين العموميين في غزة والضفة

i

السلطة الفلسطينية تدعو الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في مستشفياتها

اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب زيارة لجنة الانتخابات لغزة لتحديد موعد الانتخابات