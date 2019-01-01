بلدية غزة تفتح شارعين فرعيين شرق وغرب المدينة

غزة / سما /

أنهت الطواقم الميدانية في وحدة التنظيم وإعادة الإعمار ببلدية غزة، عملية فتح شارعين فرعيين جديدين في حيي التفاح والزيتون شرق وجنوب المدينة، بالتعاون مع شرطة البلديات.

وذكرت الوحدة في بيان صحفي، أن الطواقم الميدانية فتحت شارع رقم (7116) في حي التفاح شرق مدينة غزة، وشارع رقم (9) غرب حي الزيتون جنوب المدينة، بعد إزالة بعض التعديات فيهما بالتعاون مع المواطنين، وذلك حسب قرار لجنة التنظيم المحلية، لتسهيل حركة السكان في المنطقتين.

وأوضحت أن الشارع الأول يبلغ طوله 100 متر وعرضه 8 أمتار، في حين أن طول الشارع الثاني يبلغ 200 متر وعرضه 20 مترًا.

وأشادت الوحدة بتعاون المواطنين وخاصة سكان المناطق المستهدفة في عملية فتح الشوارع المغلقة وإزالة التعديات بهدف تسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم والتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الشوارع الرئيسية.

يشار إلى أن عملية فتح الشوارع المذكورة تأتي ضمن مخططات بلدية غزة الحضرية لتطوير وتعبيد الشوارع والطرقات في أنحاء مختلفة من المدينة.