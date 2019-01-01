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بعد وساطة قادها النخالة .. مصر تطلق سراح 81 مواطنا من قطاع غزة

الخميس 17 أكتوبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد وساطة قادها النخالة .. مصر تطلق سراح 81 مواطنا من قطاع غزة


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام ان السلطات المصرية ستطلق اليوم الخميس سراح 81 مواطنا من قطاع غزة .

واوضح عزام انه سيسبق وفد الحركة الى قطاع غزة وصول 55 ممن كانوا محتجزين لدى السلطات المصرية، وسيرافقنا 26 آخرين وهم اعضاء في حركة الجهاد الاسلامي .

وكانت  مصادر فلسطينية قالت امس الاربعاء ان مصر قررت إطلاق سراح 26 عضوًا من حركة الجهاد الإسلامي معتقلين في السجون المصرية لفترات مختلفة.

وقالت المصادر ان القرار المصري بإطلاق سراح معتقلي الجهاد جاء بعد زيارة وفد كبير من الحركة برئاسة الأمين العام زياد النخالة للقاهرة حيث أكدت المصادر ان المفاوضات كانت مثمرة للغاية وتطرقت للعديد من الملفات الفلسطينية والإقليمية.
 

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