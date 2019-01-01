رجل يقدم عامل كهرباء وجبة لأسده بدل دفع راتبه!

وكالات / سما /

أدخل حارس باكستاني أسده "الأليف" إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل عمله في مبنى ديني في لاهور.

وحرض صاحب العمل المدعو رضا علي، الأسد الذي يمتلكه على عامل الكهرباء المدعو محمد رفيق، ووقف يشاهد حيوانه "الأليف" وهو يشوه وجه وذراع محمد، وفقا لتقارير الشرطة.

وألقت الشرطة القبض على رضا علي، الذي يواجه الآن تهمة الشروع بالقتل، وفق الحادث الذي وقع في 9 سبتمبر الماضي.

وتقول تقارير وسائل الإعلام المحلية، إن رضا استأجر محمد للعمل في قاعة صلاة بمنطقة شاهدره في لاهور.

وعندما طالبه الكهربائي براتبه، بدأ رضا بمماطلته، وبعد تأخر سداد الأجر بشكل مستمر، أصر محمد على قبض راتبه، ما أغضب صاحب العمل وجعله يطلق مخالب الأسد عليه.

وقال محمد إنه لم ير أي محاولة لإنقاذه من براثن الأسد من قبل السيد رضا أو من الرجال الثلاثة الذين كانوا حاضرين الواقعة.

وتم إنقاذ عامل الكهرباء في نهاية المطاف من قبل المارة الذين استجابوا لصرخاته، وقال الكهربائي إنه لم يتقدم بشكوى في البداية، لأن صاحب العمل وعده بدفع ثمن علاجه الطبي وتعويضه عن الضرر الذي لحقه، لكن عدم إيفاء الأخير بوعوده، دفع محمد للذهاب إلى الشرطة في 11 أكتوبر وإبلاغهم بتفاصيل الحادثة.

وقدمت الشركة قضية بشأن السيد رضا بتهمة محاولة القتل بموجب المادة 324 من قانون العقوبات الباكستاني.