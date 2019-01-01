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عساف: الاحتلال يستغل موسم الزيتون لتصعيد اعتداءاته على المزارعين

الخميس 17 أكتوبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن الاحتلال يستغل موسم الزيتون للتصعيد من اعتداءاته على المزارعين وحقولهم، وهذه الممارسات لن تهز ثباتنا على أرضنا وسنبقى متمسكين بها.

وأضاف عساف خلال تنظيم يوم عمل تطوعي في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، اليوم الخميس، ان هذا اليوم يأتي ضمن برنامج الهيئة في دعم المزارع الفلسطيني، وتعزيز صموده وثباته على أرضه، وتحديدا للأراضي المحاذية للجدار والمستوطنات وجدار الفصل العنصري.

من جهته، أكد نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، أهمية التكافل والتعاون مع المزارعين لتمكينهم من جني محاصيلهم، خاصة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال.

وقال: "وجودنا اليوم هو أكبر حماية للأرض من التوغل الاستيطاني، الذي يتم بسياسة ممنهجة من الاحتلال، ونشد على أيدي المزارعين الثبات بأرضهم".

#المزارعين #الزيتون #الاحتلال

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