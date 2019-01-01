مصدر تركي:أردوغان ألقى رسالة ترامب بالقمامة وأعلن نبع السلام

وكالات

قال مصدر دبلوماسي تركي الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى برسالة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن العملية العسكرية في سوريا في سلة القمامة".



ونشرت قناة "سي ان ان تورك" خبرا – ترجمته "عربي21" نقلا عن المصدر الدبلوماسي قوله إن الرئيس أردوغان "لم يلق بالا للرسالة وتم رفضها، وكان الرد عليها بالإعلان عن بدء العملية العسكرية".



كما نقل الكاتب والصحفي التركي في جريدة حرييت المعارضة احمد هاكان عن مسؤول حكومي لم يسمه القول إن الرئيس التركي رفض الوساطة مع قوات سوريا الديمقراطية وألقى برسالة ترامب في القمامة".



وأضاف المسؤول الحكومي -بحسب هاكان- إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي "سيغادر أنقرة على الأغلب خالي الوفاض بعد لقاءه بالرئيس التركي"، في إشارة إلى اللقاء المزمع عقده الخميس في أنقرة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نشرت فجر الخميس، ما قالت إنه نص رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان ليعدل الأخير عن شن عملية عسكرية في سوريا.



وبحسب الرسالة فقد حذر ترامب نظيره أردوغان في رسالة يوم التاسع من الشهر الجاري، وخاطبه بالقول: "فلنتوصل إلى اتفاق جيد!... أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن ذبح آلاف الأشخاص وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي، وسأفعل ذلك".



وتابع في الرسالة: "عملت جاهدا على حل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. يمكنك إبرام اتفاق عظيم"، مضيفا أن "مظلوم كوباني عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مستعد للتفاوض وتقديم بعض التنازلات".