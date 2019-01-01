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مزارعو غزة يناشدون الفاو" بالتدخل لتصدير منتجاتهم للضفة

الخميس 17 أكتوبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مزارعو غزة يناشدون الفاو" بالتدخل لتصدير منتجاتهم للضفة


غزة / سما/

تظاهر العشرات من المزارعين صباح اليوم الخميس أمام مقر منظمة الاغذية العالمية "الفاو" بمدينة غزة للمطالبة بالسماح لهم بتصدير منتجاتهم للضفة الغربية.

وقال محمود اخليل رئيس الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي التوت الارضي والخضار والزهور ان المزارعين وأصحاب ثلاجات البطاطس لديهم فائض عن حاجة السوق بأكثر من خمسة الاف طن اضافة الى كميات اخرى ستخلع من الارض قريبا ولا يوجد لها تسويق.
وأكد خلال التظاهرة ان الفائض سيزيد أضعافا مضاعفة وان لم يسوق لخارج القطاع وخاصة الضفة الغربية سيسبب خسارة كبيرة.وأوضح ان العديد من المنتجات بغزة أسعارها رخيصة جدا وفيها فائض مثل الخيار والبص والبندورة.
ودعا اخليل الفاو للتدخل لدى الجانب الاسرائيلي للسماح بتسويق المنتجات في الضفة والخارج دون قيود.
وسلم الوفد رسالة بهذا المضمون للمنظمة الدولية.يذكر أن غزة لديها اكتفاء بالعديد من المحاصيل الزراعية وفائض في محاصيل اخرى .

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