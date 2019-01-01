أبو مويس يؤكد استمرار العمل على تطوير معايير الجودة للتعليم

رام الله / سما /

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس استمرار العمل على تطوير معايير الجودة والسياسات الوطنية للتعليم العالي في فلسطين، للوصول إلى مخرجات تعليم تتواءم وحاجة سوق العمل المحلي والاقليمي.

جاء ذلك خلال كلمته، في اطلاق فعاليات اليوم التعريفي لبعثة التعاون الفلسطيني - الاوروبي للتعليم العالي 2019 "ايراسموس "، بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وممثل الاتحاد الاروربي ادوردو كومو، ومدير بعثة "ايراسموس " د. نضال الجيوسي، وعدد من رؤوساء وممثلي الجامعات والكليات والأكاديميين والباحثين الفلسطينيين.

وبيّن أبو مويس أن برنامج "ايراسموس " يتابع حالياً 50 مشروعاً بقيمة 44 مليون يورو، بهدف تطوير القدرات في الجامعات الفلسطنيية، وذلك بالشراكة مع جامعات أوروبية وإقليمية والقطاع الخاص.

وأوضح ان نتائج مشاريع "ايراسموس " انعكست بشكل واضح على مؤسسات التعليم العالي، من خلال تطوير برامج دراسات عليا ذات جودة عالية في العديد من المجالات، مثل (تكنولوجيا المعلومات وهندسة المعلومات والصحة والتعليم الزراعي والحوكمة الالكترونية والطاقة البديلة)، وذلك بما يتناسب واحتياجات السوق.

وأضاف وزير التعليم العالي ان برناج "ايراسموس " قلّص الفجوة بين الجامعات الفلسطينية والجامعات الأوروبية، وأعطى فرصة للباحثين الفلسطينيين بالاندماج في المراكز البحثية العالمية، موضحاً أن هذا يندرج في إطار توجه الحكومة لدعم قطاع التعليم وشعارها "الانتقال من التعليم إلى التعلّم ومن الاحتياج إلى الانتاج".

وأردف أن 2200 طالب وطالبة من الجامعات الفلسطينية خاضوا تجربة الدراسة في الجامعات الأوروبية، و 350 طالب أوروبي درسوا في الجامعات الفلسطينية، في إطار التبادل الطلابي ضمن مشاريع "ايراسموس ".

وشكر أبو مويس الاتحاد الأوروبي وبعثة التعاون الفلسطيني الاوروبي "ايراسموس " لما لهذا البرنامج من دور هام في تحديث نظم التعليم العالي وبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز فرص مشاركة الطلاب وكوادر الجامعات الإداريين والأكاديميين من تبادل معرفي ومهني فلسطينيا وإقليميا وأوروبيا. مبيناً أن "ايراسموس " سهل مبادرات الوزارة، من خلال إشراكها في برامج ذات جودة عالمية لعبت دورا هاماً في تطوير وتسهيل منح وتصديق الشهادات والاعتراف بها.

وكرّم دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي جامعات (بيرزيت، الاستقلال، الخليل، بولتكنيك فلسطين، القدس المفتوحة، النجاح الوطنية، القدس، خضوري، بيت لحم) وكلية دار الكلمة الفائزة بمشاريع "ايراسموس " لعام 2019 بقيمة 6 ملايين يورو.

وأعلن خلال الحفل إطلاق التنافس على مشاريع جديدة لعام 2020 بقيمة 5 ملايين يورو.