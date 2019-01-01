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ثلاثة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

الخميس 17 أكتوبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

دخل ثلاثة أسرى من بلدتي قباطية ويعبد وقرية مثلث الشهداء في محافظة، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسرى: محمد أحمد ابراهيم تركمان من بلدة يعبد دخل عامه الـ15 وهو محكوم مدى الحياة، فيما دخل الأسير شادي فارس محسن وشاحي من مثلث الشهداء عامه الـ18 وهو محكوم 19عاما، والأسير مهند خالد محمد كميل من قباطية دخل عامه الـ17 وهو محكوم بالسجن لمدة 18 عاما، مشيرا الى أن الأسرى المذكورين حرموا من زيارة ذويهم وتعرضوا للعزل لسنوات طويلة.

#نادي الأسير

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