مركز "حياة": يشارك بمؤتمر العمل الإنساني العالمي بعنوان "الكرامة في الإنسانية"

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شارك مركز" حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ بمؤتمر العمل الإنساني العالمي والذي يقام في مدينة اسطنبول بتركيا، حيث شارك ممثلا عن مركز "حياة" د. صالح عليوة، حيث شاركت أكثر من 65 دولة، و360 مؤسسة من جميع دول العالم، وشارك مركز "حياة" ممثلا عن قطاع غزة في محور تعزيز الجهوزية على الطوارئ.

وعقد المؤتمر على مدار يومين 15 -16 أكتوبر 2019، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الإنسانية وتحقيق تبادل فعال للردود والاستجابات الإنسانية على القضايا المشتركة التي تؤثر على القطاعات المختلفة.

وبدوره أكد مدير مركز «حياة» د. باسم نعيم اعتزازنا بالمشاركة في هذه المنصة الدولية للتعريف بالأوضاع الإنسانية الصعبة وحالة الطوارئ التي يعيشها القطاع بشكل مستمر، وتقديم تجربة مركز "حياة" الثرية للمختصين في الطوارئ حول العالم على الرغم من حداثة سنه، بالإضافة لتعريف المجتمع الدولي بدور مركز "حياة" في تعزيز جهوزية المجتمع الفلسطيني للطوارئ.

كما أكد د. نعيم أن المؤتمر كان فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب لآخرين في مناطق معروفة بعدم الاستقرار لأسباب انسانية أو طبيعية، وتمني د. نعيم أن يتمكن المركز من الاستفادة من خبرة وتجارب الآخرين للارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال في قطاع غزة.