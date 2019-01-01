هواوي ترحب بخطوة الحكومة الألمانية تجاه مزودي شبكة الجيل الخامس

وكالات / سما /

قالت عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصينية، شركة هواوي، إنها ترحب "بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية لتهيئة مجال متساوٍ لمزودي شبكة الجيل الخامس".

وفقا لتقارير إعلامية ألمانية، أعلنت برلين قواعد حول البناء والتشغيل الآمن لشبكات الاتصالات بالبلاد، ولم تحظر هواوي، المشهورة عالميا بكونها مزودا بارزا لخدمات ومعدات الاتصالات.

وأعتُبرت خطوة برلين هذه تجاهلا لحملة تشنها حكومة الولايات المتحدة التي تريد من حلفائها عدم السماح لمعدات هواوي في شبكات الاتصالات من الجيل الجديد.

ورغم عدم طرحها أي دليل على قيام هواوي بعمل خاطئ، تهدد الولايات المتحدة حلفائها بتقليل تشاطر المعلومات الاستخبارية إذا سمحوا لهواوي في شبكات اتصالاتهم. ولكن هذه الخطوة من قبل ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، تظهر أن ضغوطات واشنطن قد لا تجدي نفعا.

وأعربت هواوي في بيان عن إشادتها "بخطوة برلين الواقعية والمعيارية"، قائلة إنها تتمتع بأهمية بالغة في معالجة التحديات التي تواجه الأمن السيبراني بالعالم.

وتتمتع عملاق التكنولوجيا الصينية (هواوي) بتاريخ يمتد لأكثر من 30 عاما، شهدت حرصها على سجل أمني سليم، يشمل عملها لسنوات عديدة مع 45 من أصل أكبر 50 شركة اتصالات بالعالم.