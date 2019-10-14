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البنوك تبدأ بصرف مستحقات الموظفين العموميين في غزة والضفة

الخميس 17 أكتوبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنوك تبدأ بصرف مستحقات الموظفين العموميين في غزة والضفة


غزة / سما /

بدأت البنوك الفلسطينية اليوم الخميس، بعملية صرف مستحقات موظفي السلطة عبر فروع الصراف الآلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت وزارة المالية في رام الله قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن موعد وألية صرف المستحقات المتراكمة للموظفين، لدى الوزارة خلال فترة الأزمة المالية، بالأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت المالية في بيان لها، أنه "بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الإثنين الماضي الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية".

وأشارت إلى أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان - أبريل، آيار - مايو، حزيران - يونيو)، دفعة واحدة اليوم الخميس الموافق 17/10/2019.

كما سيتم سداد متأخرات رواتب الأشهر "تموز - يوليو ، آب - أغسطس، أيلول - سبتمبر" بالتزامن مع رواتب (تشرين اول - أكتوبر، تشرين ثاني - نوفمبر، كانون أول - ديسمبر)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.

#البنوك #رواتب #الضفة #غزة #مستحقات

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