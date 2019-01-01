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كيف تواجه التهاب الحلق لدى طفلك؟

الخميس 17 أكتوبر 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تواجه التهاب الحلق لدى طفلك؟


وكالات / سما /

تتمثل أعراض التهاب الحلق لدى الأطفال في احمرار الحلق وتورم اللوزتين وصعوبة البلع والكلام، إضافة إلى الحمى وآلام الحلق، التي قد تصل إلى الفك والأذنين، فضلا عن السعال والرشح.

وأوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن التهاب الحلق يعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، موضحة أنه يرجع في الغالب إلى فيروسات الإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال الأقل من ثلاث سنوات.

وأشارت المجلة المعنية بالأسرة والأطفال إلى أنه يمكن مواجهة التهاب الحلق من خلال شرب الكثير من السوائل التي تعمل على ترطيب الأغشية المخاطية.

ومن هذه السوائل المفيدة في هذه الحالة الماء والحليب والميرمية، كما يمكن تناول "الآيس كريم"، ويمكن مواجهة الحمى بكمادات الحليب المخثر الباردة.

وفي حال حدوث متاعب شديدة يمكن اللجوء للمسكنات، مع مراعاة الالتزام التام بالجرعة القصوى المقررة يوميا والمذكورة في النشرة الدوائية.

وإذا لم تجد نفعا هذه التدابير لمواجهة التهاب الحلق، يجب استشارة طبيب الأطفال.

#الحلق #التهاب #طفل

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