استقالة مدرب بيت حانون الرياضي

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن استقالة مدرب اللياقة البدنية محمود المشهراوي من نادي بيت حانون الرياضي.

وأكدت التقارير, أن المشهراوي فضّل الرحيل عن بيت حانون الرياضي, عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام الأهلي (1-2) في الأسبوع السابع من دوري الدرجة الممتازة.

وغاب مدرب اللياقة البدنية عن تدريبات الفريق الأخيرة, استعدادا لموقعة شباب رفح في الجولة المقبلة, ما يعني أنه لن يعمل مجددا برفقة "الحوانين".

يشار إلى أن المشهراوي كان ضمن الجهاز الفني الذي ساهم في صعود بيت حانون الرياضي للدرجة الممتازة بنهاية الموسم الماضي.