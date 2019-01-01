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الشباب والرياضة توزّع المنحة المالية على الأندية

الخميس 17 أكتوبر 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشباب والرياضة توزّع المنحة المالية على الأندية


غزة / سما /

وزّعت وزارة الشباب والرياضة, المنحة المالية على أندية الدرجتين الممتازة والأولى, في الحفل الذي جرى على أرض ملعب فلسطين بغزة.

وحضر حفل توزيع المنحة كل من أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحمدي شعث ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وجابر عياش مدير عام الشؤون الرياضية بالوزارة، وممثلو الأندية في قطاع غزة.

وبلغت قيمة المنحة المالية 60 ألف دولار, بواقع 3 آلاف لكل نادٍ في الدرجة الممتازة, وألفين لكل نادٍ في الأولى.

يشار إلى أن هذه المنحة هي الثانية التي توزّع على الأندية هذا الموسم, بعدما منحة مؤسسة أمواج الرياضية نفس المبلغ لفرق الممتاز والأولى.

 
#الشباب والرياضة #الأندية

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