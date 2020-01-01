خسارة ثقيلة لمنتخب الصالات أمام الكويت

رام الله / سما /

تلقى منتخب فلسطين لكرة الصالات خسارة ثقيلة أمام نظيره الكويتي (1-7), في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 في تركمانستان.

وقدّم "الوطني" عرضا جيدا في الشوط الأول, إذ أهدر خلاله عدة فرص محققة للتسجيل, قبل أن يخرج خاسرا (0-2), لكن الأمور انقلبت بشكل كبير في الشوط الثاني, بعدما سيطر المنتخب الكويتي على المجريات كليا, ليحقق فوزا مستحقا بالنتيجة الإجمالية (7-1).

ومن المقرر أن يخوض "الوطني" مباراته الثانية بالتصفيات التي تجري في العاصمة البحرينية "المنامة", أمام منافسه العراقي الخميس, علما أنه يلعب في المجموعة الأولى بجوار البحرين "المستضيف", والإمارات أيضا.