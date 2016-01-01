توتنهام يفتح خطوط الاتصال مع جوزيه مورينيو

وكالات / سما /

يترقب جوزيه مورينيو، الإشراف على الجهاز الفني بنادي توتنهام هوتسبير، حيث فتحت معه إدارة الفريق اللندني خطوط الاتصال من أجل تعويض ماوريسيو بوتشيتينو الذي بات على أعتاب الإقالة.

ويُعاني توتنهام كثيراً هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى 3 انتصارات بالدوري الإنجليزي من 8 مباريات، كما مُني بهزيمة مذلة بنتيجة 2/7 على يد بايرن ميونخ الألماني في مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يُدرب مورينيو أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، ولكنه أكد رغبته في العودة لمزاولة مهنة التدريب في أقرب وقت ممكن، وسط أنباء تشير إلى أنه رفض الإشراف على الجهاز الفني لليون الفرنسي.

ويتمتع مورينيو بخبرة كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق وأن درب تشيلسي على فترتين، قبل أن يستلم تدريب مانشستر يونايتد في 2016.

مورينيو مطروح في توتنهام:

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مسؤولي نادي توتنهام أجروا اتصالات مع جوزيه مورينيو، لمعرفة رأيه بشأن خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في مقعد المدير الفني.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن توتنهام هوتسبير يريد تأمين نفسه من غدر بوتشيتينو، فالمدير الفني الأرجنتيني يريد ترك منصب المدير الفني بالنادي اللندني من أجل قيادة مانشستر يونايتد، الذي قد يقيل مدربه الحالي هذا الموسم.

وكان رئيس ليون قد أكد أنه تشاور مع مورينيو عبر رسائل نصية على الهاتف، لكنه رفض تدريب الفريق الفرنسي، لأنه اختار بالفعل العمل مع نادٍ آخر (الذي يشاع أنه توتنهام).