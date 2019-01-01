مانشستر سيتي يُرمم دفاعه من برشلونة وريال مدريد

وكالات / سما /

يعمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ترميم دفاعه في الفترة الشتوية المقبلة من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين عندما يفتح باب الميركاتو أبوابه في يناير 2020.

و أكد مدرب السيتي بيب جوارديولا مؤخراً أن ناديه لن يدخل الميركاتو الشتوي بالرغم من فشل النادي في التعاقد مع بديل للبلجيكي فينسينت كومباني.

مدافع ريال مدريد وقلب دفاع برشلونة مطلوبان في مانشستر سيتي

و على الرغم من ذلك ، أكدت وسائل إعلام إسبانية أن حامل لقب الدوري الإنجليزي يستهدف التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي من البارسا و ناتشو فيرنانديز من ريال مدريد.

و ينوي السيتي التحرك و التقدم بعرضين على طاولة برشلونة و الريال لضم قلبي دفاع الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

و لا يعتبر ناتشو لاعباً أسياسياً في كتيبة ريال مدريد في الفترة المقبلة و هو الوضع ذاته الذي يعيشه أومتيتي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق.

و قد يتحمس الريال و البارسا لفكرة بيع ناتشو و أومتيتي على الترتيب في ظل خروجهما من حسابات الفريق الأول بنسبة كبيرة ، للمساعدة في توفير نفقات ترميم الصفوف في بداية العام المقبل.

و يقترب جون ستونز من العودة من جديد للسيتي بعد تعافيه من الإصابة في حين يفقد الفريق الإنجليزي خدمات أيمريك لابورت لمدة طويلة بداعي الإصابة.