ميسي يرد على رونالدو: لست بحاجة لمغادرة برشلونة

وكالات / سما /

دائماً ما يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحريض منافسه ليونيل ميسي على مغادرة برشلونة، للبحث عن آفاق أرحب وتحديات جديدة، لكن النجم الأرجنتيني يمتلك وجهة نظر مغايرة حول مسألة الرحيل عن البلاوجرانا.

وشهدت السنوات العشر الأخيرة منافسة شديدة بين رونالدو وميسي مع فريقيهما الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، وفرضا سيطرتهما على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن البرتغالي فضل الانتقال للدوري الإيطالي خلال الصيف قبل الماضي، لكن حدة المنافسة بينهما لم تتغير.

ميسي يُوجه رسالة إلى رونالدو:

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية، قال ميسي: “رونالدو يحثك على مغادرة برشلونة لخوض تحديات جديدة كما فعل هو.. هل تُوافق على نصيحته؟ كل شخص يبحث عن أهدافه وتجاربه، أنا لست بحاجة إلى مغادرة أفضل نادٍ في العالم، حيث أستمتع بالتدريبات والمباريات والمدينة. لدي أهداف واضحة في هذا الفريق، فلماذا سأبحث عن نادٍ آخر؟”.

وتحدث ميسي أيضاً عن زميله فرينكي دي يونج، قائلاً: “لقد كان من السهل عليه التكيف مع الفريق لأنه جاء فريق يمتلك فلسفة مماثلة لفلسفة البارسا. نشأ بنفس الفكرة ونفس أسلوب اللعب، إنه يحب أن تكون لديه الكرة، ويلعب باختصار، ويتمركز بين الخطوط، ويمتاز بالسرعة والقوة.. إنه لاعب متكامل”.

وحول الجدل الدائر عن حراسة مرمى منتخب ألمانيا، قال البولجا: “نوير وتير شتيجن حارسان رائعان، ويتمتعان بخصائص مماثلة، ويقرأون المباريات بشكل جيد للغاية، يمكنهما اللعب بأقدامهما، فهما سريعان للغاية تحت الضغط. أعرف مارك جيداً وأستطيع أن أتحدث عنه، لكنني لا أرى تدريب نوير ولا أشاهد مبارياته عادة، لكنني أعتقد أنهما حارسان متشابهان”.

واختتم ليو تصريحاته بالقول: “الفرق بين بارسا جوارديولا وبارسا فالفيردي؟ لقد مضى وقت طويل، هناك العديد من اللاعبين الجدد، وأعتقد أن لدينا فقط ثلاثة أو أربعة لاعبين من ذلك الوقت، لقد تغيرت الكثير من الأسماء وتم تكييف الفريق مع العناصر التي تأتي في كل موسم”.