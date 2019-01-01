ماني يكشف تفاصيل خلافه الشهير مع محمد صلاح

وكالات / سما /

كشف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول تفاصيل خلافه مع النجم المصري محمد صلاح الذي حدث خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وكان ماني قد انفجر غضباً بعد أن تجاهل محمد صلاح تمرير الكرة له داخل منطقة الجزاء رغم أنه كان في موقف أفضل للتسجيل، وأعرب عن انزعاجه من قرار زميله المصري بشكل علني بعد أن تم استبداله.

ماني يكشف ما دار بينه وبين محمد صلاح بعد المباراة

وأكد ماني على أنه تم حل الخلاف بعد المباراة مباشرة، كما كشف ما حدث بعد الواقعة خلال حواره مع قناة “كانال بلس” الفرنسية “قال لي صلاح بعد المباراة: لماذا أنت غاضب يا ماني. قلت له: كان يجب أن تمرر لي الكرة يا مو. فأجابني: أنا لم أرك، أنت تعلم أنني لست ضدك”.

وتابع ماني حديثه “قلت له أعلم ذلك، لكن ما فعلته كان غريباً بالنسبة لي بعض الشيء. نحن نتواصل على الهاتف أحياناً، ونرسل رسائل نصية لبعضنا البعض، وليس لدينا أي مشكلة”.

ثم أضاف “تحدثنا وأنهينا الأمر، اتصل بنا المدرب (كلوب) ودعانا إلى مكتبه، أخبرته أنه تم حل الأمر وقد اندهش من ذلك وكان سعيداً”.

وكشف ساديو ماني عن محاولة فينالدوم تلطيف الأجواء بعد الحادثة، وأردف قائلاً “فينالدوم الذي يحب مضايقة الناس، انتظر حتى اجتمع الجميع، ثم اقترب نحوي وسأل بصوت مرتفع: مو صلاح لماذا كان يريد ماني أن يضربك؟ وبدأ الفريق بأكمله يضحك”.