أليجري يستجيب لارتباطه بتدريب مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

ألمح السيد ماسيميليانو أليجري المدير الفني الإيطالي الشهير إلى أنه غير مستعد بعد للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي هذا في ظل ارتباط صاحب الـ 52 عاماً بتولي المسؤولية الفنية لفريق نادي مانشستر يونايتد، وسط النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم مع المدير الفني النرويجي أولي جنار سولشاير.

ويعيش الشياطين الحمر فترة ولا أسوأ على مستوى الأداء والنتائج على حدٍ سواء، مع التواجد في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط، وبفارق نقطتين فقط عن إيفرتون، الذي يقبع في المركز الثامن عشر، وهو أول المراكز التي تهبط إلى الدرجة الأدنى أو التشامبيونشيب.

أليجري يلمح إلى أنه غير مستعد لتدريب مانشستر يونايتد

المدرب الإيطالي سكب الماء البارد على تقارير ارتباطه بتدريب أحمر مانشستر، حيث قال مازحاً خلال ندوة اتحاد مدربي كرة القدم “لا أتحدث الإنجليزية بما فيه الكفاية حتى الآن ولكني أتعلم”.

كما تحدث أليجري عن فلسفته كمدرب، فقال “هناك طريقتان لتكون مدرباً جيداً: استبدادي وليبرالي. أفضل الأخيرة، لذا فأنا أسمع أكثر مما أتكلم”.