الأمعري: الاحتلال يعتقل شابًا بعد إصابته بجروح بليغة بزعم محاولة دهس

رام الله / سما /

اعتقل جنود الاحتلال فجر الخميس، شابين بعد إصابة أحدهما بجروح خطيرة في مخيم الأمعري برام الله.

وجرى نقل الشاب (20 عامًا) وهو من القدس، إلى مستشفى تشعاريه تسيدك الإسرائيلي وهو في حالة خطيرة، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقال شاهد عيان إن سائق المركبة فوجئ بوجود دوريات الجيش، ما أدى لاصطدامه بأحد الجيبات العسكرية، فأطلق الجنود ثلاث طلقات تجاه السائق الذي أصيب بجروح بليغة وتم نقله على حمالة، فيما اعتقل الجنود شابًا آخر كان بجانبه بجانبه بعد إجباره على خلع ملابسه وتفتيشه.

وبحسب مصادر محلية، فإن إطلاق النار جرى بينما كان الجنود ينسحبون من المخيم عقب اعتقالهم الشابين إسلام نمر وبراء بدرة.