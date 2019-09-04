  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يثبت الاعتقال الاداري بحق الأسير المضرب مصعب الهندي

الخميس 17 أكتوبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال العسكرية، ثبتت أمر الاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير المضرب عن الطعام مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من قرية تل في نابلس.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير الهندي يواصل اضرابه لليوم 24 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري، ويقبع حالياً في عزل "أوهليكدار"، بعد أن جرى نقله إلى عدة معتقلات منذ شروعه بالإضراب.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الهندي بتاريخ 4/9/2019 وجرى تحويله للاعتقال الاداري، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، وخاض العام الماضي اضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة (35 يوماً)، وانتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، ليعود الاحتلال لاعتقاله من جديد وإخضاعه مرة أخرى لملف الاعتقال الإداري.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المنتظر أن تُعقد عدة جلسات في المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في قضية الاعتقال الاداري لعدد من الأسرى المضربين عن الطعام، ففي تاريخ 17 تشرين الأول الجاري، ستكون هناك جلسة بخصوص الأسيرة هبة اللبدي والمضربة عن الطعام منذ 24 يوماً، وبتاريخ 22 تشرين الأول الجاري سيتم عقد جلسة للنظر بقضية الأسير أحمد غنام، الذي يواصل اضرابه منذ 96 يوماً وسط تدهور خطير على وضعه الصحي.

أما الأسير طارق قعدان، الذي يخوض اضرابه منذ 79 يوماً، فقد جرى تأجيل جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه حتى تاريخ 23 من الشهر الحالي، وبتاريخ 24 من الشهر الحالي ستعقد جلسة في المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة ضد قرار الاعتقال الاداري بحق الأسير اسماعيل علي، المضرب عن الطعام لليوم (86) على التوالي.

وفيما يتعلق بالأسير الأردني عبد الرحمن مرعي، الذي يهدد بخوض معركة الأمعاء الخاوية، ستكون جلسة محاكمته المقبلة بتاريخ 23 من الشهر الجاري للنظر بقرار الاعتقال الاداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر.

#الاحتلال #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

الاحمد يعلق على المواقف المُعلنة من قبل " حماس " بخصوص الانتخابات العامة

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

رئيس أركان الاحتلال السابق: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا

اسرائيل تقرر المرحلة الثانية من قطع الكهرباء لساعتين يوميا في الضفة

الأخبار الرئيسية

i

السلطة الفلسطينية تدعو الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في مستشفياتها

اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب زيارة لجنة الانتخابات لغزة لتحديد موعد الانتخابات

المجلس التنفيذي لليونسكو يقر مشروع قرار جديد ينتصر للقدس وأسوارها

بعد محادثات مثمرة قادها النخالة في القاهرة: مصر تطلق سراح 26 من أعضاء الجهاد الإسلامي اليوم الخميس

رجال أعمال شاركوا في مؤتمر البحرين يهنئون زعيم المستوطنين بالضفة ويتعهدون باسقاط السلطة