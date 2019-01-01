الاحتلال يصيب شابين ويعتقلهما وآخرين بمخيم الأمعري في رام الله

رام الله / سما /

أصيب شابان، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما بجروح بليغة، قرب مخيم الأمعري في رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبة التي كانا يستقلانها قرب المخيم، قبل أن تعتقلهما وتنقلهما بمركبة عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأكثر من 20 آلية عسكرية، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت أسيرين محررين، وهما: براء بدرة، وإسلام نمر.

وتصدى الشبان العزّل لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حين أطلقت قوات الاحتلال رصاصها الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت باتجاههم.

وادعت مصادر عبرية أن مركبة يقودها شاب فلسطيني اصطدمت بمركبة مدرعة تابعة لقوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله، وتم إطلاق النار عليها، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح خطيرة، وجرى اعتقاله ونقله إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في القدس.