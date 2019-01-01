  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصيب شابين ويعتقلهما وآخرين بمخيم الأمعري في رام الله

الخميس 17 أكتوبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أصيب شابان، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما بجروح بليغة، قرب مخيم الأمعري في رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبة التي كانا يستقلانها قرب المخيم، قبل أن تعتقلهما وتنقلهما بمركبة عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأكثر من 20 آلية عسكرية، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت أسيرين محررين، وهما: براء بدرة، وإسلام نمر.

وتصدى الشبان العزّل لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حين أطلقت قوات الاحتلال رصاصها الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت باتجاههم.

وادعت مصادر عبرية أن مركبة يقودها شاب فلسطيني اصطدمت بمركبة مدرعة تابعة لقوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله، وتم إطلاق النار عليها، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح خطيرة، وجرى اعتقاله ونقله إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في القدس.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

الاحمد يعلق على المواقف المُعلنة من قبل " حماس " بخصوص الانتخابات العامة

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

رئيس أركان الاحتلال السابق: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا

اسرائيل تقرر المرحلة الثانية من قطع الكهرباء لساعتين يوميا في الضفة

الأخبار الرئيسية

i

السلطة الفلسطينية تدعو الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في مستشفياتها

اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب زيارة لجنة الانتخابات لغزة لتحديد موعد الانتخابات

المجلس التنفيذي لليونسكو يقر مشروع قرار جديد ينتصر للقدس وأسوارها

بعد محادثات مثمرة قادها النخالة في القاهرة: مصر تطلق سراح 26 من أعضاء الجهاد الإسلامي اليوم الخميس

رجال أعمال شاركوا في مؤتمر البحرين يهنئون زعيم المستوطنين بالضفة ويتعهدون باسقاط السلطة