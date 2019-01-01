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ترامب لأردوغان : " لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق" ويهدد أنقرة بعقوبات "مدمرة"

الخميس 17 أكتوبر 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب لأردوغان : " لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق" ويهدد أنقرة بعقوبات "مدمرة"


وكالات

كشف البيت الأبيض نص رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، جاء فيها قوله له: "لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق".

وحسب البيت الأبيض يعود تاريخ هذه الرسالة إلى التاسع من أكتوبر ضمن محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة.

في سياق متصل هدد ترامب، مساء الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أنقرة.

وأعلن ترامب أن واشنطن"ستحاول تسوية الأمر"مع تركيا فيما يتعلق بهجومها في شمال شرق سوريا، لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمض المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب للصحفيين يوم امس الأربعاء في البيت الأبيض قبل ساعات من توجه نائب الرئيس، مايك بينس، إلى أنقرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "نحن في وضع قوي"​​​.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا:"أعتقد أنهم سيعقدون اجتماعا ناجحا... وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التي نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركي".

وأعلن أردوغان أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وبدأت أنقرة تنفيذ عمليتها بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود"، كما وجه النواب الأمريكيون توبيخا شديدا إلى ترامب بسبب قراره.

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