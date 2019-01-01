  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انخفاض على الحرارة و الارصاد تحذر من خطر تشكل السيول

الخميس 17 أكتوبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على الحرارة و الارصاد تحذر من خطر تشكل السيول


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطين

رئيس أركان الاحتلال السابق: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا

اسرائيل تقرر المرحلة الثانية من قطع الكهرباء لساعتين يوميا في الضفة

أنباء عن مقتل 3 من جنود الجيش السوري في اشتباكات مع الجيش التركي

رويترز: واشنطن شنت هجوما سيبرانيا ضد إيران بعد عدوان "أرامكو"

الأخبار الرئيسية

بعد محادثات مثمرة قادها النخالة في القاهرة: مصر تطلق سراح 26 من أعضاء الجهاد الإسلامي اليوم الخميس

رجال أعمال شاركوا في مؤتمر البحرين يهنئون زعيم المستوطنين بالضفة ويتعهدون باسقاط السلطة

مشاركة غزة ضرورية.. الاحمد يعلق على المواقف المُعلنة من قبل " حماس " بخصوص الانتخابات العامة

البطنيجي

ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

1

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين