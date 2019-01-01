إصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس

نابلس/سما/

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص اضافة الى عدد اخر بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وعشرات الشبان في منطقة الضاحية وشارع عمان بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس لأداء الصلوات والطقوس الدينية.



وقالت مصادر طبية فلسطينية فلسطينية ان طواقم الإسعاف نقلت أربعة مصابين إلى مستشفى رفيديا الحكومي بعد اصابتهم برصاص الاحتلال كما قدمت العلاج الميدانى لأربعة مواطنين آخرين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي تقوم بحراسة أمنية مشددة لمئات المستوطنين الذي وصلوا بحافلات خاصة إلى قبر يوسف قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

