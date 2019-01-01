"حياة" يُمثل غزة بمؤتمر دولي للعمل الإنساني في إسطنبول

اسطنبول /سما/

شارك مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ في مؤتمر العمل الإنساني العالمي والذي يقام في مدينة اسطنبول بتركيا.

وشارك ممثلًا عن المركز د.صالح عليوة، بمشاركة أكثر من 65 دولة، و360 مؤسسة من جميع دول العالم، حيث مثل "حياة" قطاع غزة في محور تعزيز الجهوزية على الطوارئ.

وعقد المؤتمر على مدار يومي 15 -16 أكتوبر 2019، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الإنسانية وتحقيق تبادل فعال للردود والاستجابات الإنسانية على القضايا المشتركة التي تؤثر على القطاعات المختلفة.

بدوره أكد مدير المركز د.باسم نعيم الاعتزاز بالمشاركة في هذه المنصة الدولية للتعريف بالأوضاع الإنسانية الصعبة وحالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة بشكل مستمر.

ونوه إلى أنه جرى تقديم تجربة مركز "حياة" الثرية للمختصين في الطوارئ حول العالم على الرغم من حداثة سنه، بالإضافة لتعريف المجتمع الدولي بدوره في تعزيز جهوزية المجتمع الفلسطيني للطوارئ.

أكد د.نعيم أن المؤتمر كان فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الآخرين في مناطق معروفة بعدم الاستقرار لأسباب إنسانية أو طبيعية.

وتمني أن يتمكن المركز من الاستفادة من خبرة وتجارب الآخرين للارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال في قطاع غزة.