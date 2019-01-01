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الاحتلال يبعد الشيخ نواهضة عن الأقصى ١١ يومًا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد الشيخ نواهضة عن الأقصى ١١ يومًا


القدس المحتلة / سما /

أبعدت شرطة الاحتلال في مركز المسكوبية غربي القدس المحتلّة يوم الأربعاء خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة عن المسجد ١١ يومًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ نواهضة قبل ظهر الأربعاء على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ونقلته للاستجواب في مركز المسكوبية.

وأفاد مصدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية أن الشيخ نواهضة اعتقل من داخل حاجز قلنديا العسكري، وبعد فحص على الكمبيوتر هناك أُبلغ بأنه مطلوب للتحقيق وتم اعتقاله على الفور، ومن ثمّ حوّل إلى التحقيق بمركز المسكوبية.

ولفت المصدر إلى أن اعتقال شرطة الاحتلال للشيخ تمّ على خلفية خطبة الجمعة الأخيرة في المسجد الأقصى، والتي دعا فيها إلى الرباط في المسجد والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين.

وأخلت شرطة الاحتلال سبيل الشيخ نواهضة بعد عصر الأربعاء عقب التحقيق معه لأكثر من خمس ساعات، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدّة 11 يومًا.

وتعرّض المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الماضية إلى اقتحامات يومية مكثّفة بأعداد ضخمة من المستوطنين تزامنًا مع فترة الأعياد اليهودية.

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