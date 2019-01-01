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ترامب: لا بأس إذا حصلت سوريا على دعم من روسيا وسنساعد في التفاوض

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لا بأس إذا حصلت سوريا على دعم من روسيا وسنساعد في التفاوض


واشنطن/ وكالات/

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إنه لا مانع من أن تتلقى سوريا دعما روسيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة، وأضاف، إنه واثق من سلامة الأسلحة النووية الأمريكية في تركيا.

وقلل الرئيس الأمريكي من شأن الأزمة التي أثارها التوغل التركي في سوريا لمواجهة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن "واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا".

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن "النزاع القائم هو بين تركيا وسوريا، ولا ضير في أن تساعد روسيا دمشق"، مضيفا في نفس السياق أن "فرض عقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يتوقع فيه أن يزور نائبه، مايك بنس، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال سوريا، عقوبات على قادة وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل قائمة العقوبات، وزير الدفاع والقائد السابق لهيئة الأركان العامة التركية خلوصي أكار، ووزير الطاقة فاتح دونميز ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم سليمان صويلو.

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