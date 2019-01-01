الصحة بغزة توصي من الحد من استخدام المضدات الحيوية

غزة / سما /

أوصى مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، الحد من صرف المضادات الحيوية بسبب مقاومة البكتيريا لها.

وأكد د. البرش أن الوزارة لم تصدر أي قرار بخصوص منع صرف المضادات الحيوية من غير وصفة طبية، ولكنها بصدد القيام بحملات توعوية وإرشادية للحد من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية بشكل غير سليم.

ونوه أن وزارة الصحة تسعى إلى تقليل من مخاطر انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والحد من الاستخدام العشوائي بدون وصفة طبية.