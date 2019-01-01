التعليم تصدر بيانا جديدا بخصوص "قضية المعلم الذي يضرب طلابه"

الخليل / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بالنظر في حيثيات حادث في مدرسة "حربي أبو الضبعات"، وتقضي بعودة المعلم إلى العمل صباح الغد مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بالخصوص حسب الأصول.

وأضافت الوزارة في بيان لها، "نتابع وبشكل حثيث مسألة العنف في المدارس، منطلقة من التزامها الكامل بمنع العنف بكافة أشكاله وأياً كانت أسبابه وأطرافه وذلك انسجاما مع القوانين ذات العلاقة".

وفي هذا السياق، وعندما تعرض بعض المعلمين لاعتداءات خلال الأيام الماضية؛ تواصلت الوزارة على الفور مع الجهات الأمنية والقانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه الاعتداءات، وأصدرت بيانات الرفض والاستنكار لهذه الحالات، وتُواصل الوزارة متابعتها للموضوع حسب الأصول، حرصاً على سلامة وأمن الأسرة التربوية.

ومن ذات المنطلق، فإن الوزارة ترفض أي اعتداء أو استخدام للعنف بحق الطلبة أو أي من مكونات الأسرة التربوية، موضحةً أنه وفي ضوء المعطيات التي اكتنفت الحادث المؤسف الذي وقع في مدرسة "حربي أبو الضبعات"، فقد قامت الوزارة بوقف المعلم عن العمل كإجراء احترازي مؤقت إلى حين انتهاء اللجنة التي كلفت بالنظر في مختلف حيثيات الحادث من أعمالها ، والخروج بتوصياتها. وقد عملت اللجنة بشكل موصول وفق الأصول المرعية، وأنهت أعمالها وتقدمت بتوصياتها التي تمت المصادقة عليها، وتقضي تلك التوصيات بعودة المعلم إلى العمل صباح الغد مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بالخصوص حسب الأصول.

وفي هذا السياق تعكف طواقم الوزاره ذات الاختصاص منذ حين على وضع مدونة تفصيلية معززة بخطط تنفيذية للتعامل مع مسببات ومظاهر العنف المدرسي بكافة أشكاله وذلك بالشراكة مع كافة مكونات الأسرة التربوية من معلمين وطلبة وأولياء أمور وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والمدني، وذلك في إطار الالتزام المشترك بتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة ومحفزة.