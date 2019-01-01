ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

غزة / سما/

اصدرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، توضيح حول ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية.

وقال ايمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة، إنه ضمن متابعتها لحادثة السطو على منزل المواطن (ب، ص) بمدينة غزة الليلة الماضية، وخلال أقل من 12 ساعة، ألقت المباحث العامة القبض على المتهمين الثلاثة في الحادثة.

وأضاف: ومن خلال التحقيق الأولي اعترف المتهمون بمسؤوليتهم عن الحادثة، وقد تم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة في السطو والاعتداء، في حين يجري إحالة القضية إلى النيابة العامة؛ استكمال الإجراءات القانونية في القضية.