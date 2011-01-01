العسيلي: العمل مستمر من قبل الحكومة لدعم الصناعة الوطنية

رام الله / سما /

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تبذل كل الجهد لدعم المنتج الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من رجال أعمال واصحاب شركات فلسطينية، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة.

وأشار العسيلي إلى أن الحكومة تعمل على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، ومستمرة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، وتسعى لفتح أسواق للمنتج الوطني على مستوى الوطن والخارج، مضيفا ان الفترة الأخيرة شهدت توقيع عدة اتفاقيات اعتراف متبادل ومشاركات عديدة في معارض دولية.

وخلال الاجتماع، استعرض رجال الأعمال واقع الصناعة في فلسطين والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مطالبين بضرورة حماية الصناعة والمنتج الوطني من خلال إعطاء الأولوية، وفتح الأسواق، واتخاذ قرارات من قبل الحكومة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الاجتماع، تم تسليم شهادات جودة لمصانع وطنية حصلت عليها بعد أن اجتازت مراحل الآلية المعتمدة للحصول على الشهادات، من زيارات للتدقيق على أنظمة الجودة الإدارية المعمول بها داخل المصانع، انتقالا إلى مطابقة عينات من السلع والمنتوجات وفحصها في المختبرات المعتمدة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة.

يذكر أن المصانع التي حصلت على شهادات الجودة في هذا الاجتماع، هي: شركة سوبر نمر الصناعية الاستثمارية، التي حصلت على شهادة لمنتوج وحدات أبواب الحماية– أبواب دخول رئيسية للشقق السكنية والأعمال- وفق متطلبات المواصفة الفلسطينية م.ف (850- ج1-2014)، في حين حصلت شركة المستقبل للأنابيب الفولاذية على شهادة جودة لمنتوج أنابيب من البولي ايثلين لتزويد المياه وفق متطلبات المواصفة الفلسطينية رقم م.ف (196- ج2-2011)، والمنتج الثاني أنابيب من البولي ايثلين لتصريف الأتربة ومياه الصرف الصحي وفق المواصفة الفلسطينية رقم م.ف (2630-2011).