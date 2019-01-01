وزير اردني سابق :اسرائيل ليس لها أي حقوق في فلسطين

عمان /سما/

قال وزير الاعلام الاردني الاسبق الدكتور سمير مطاوع، إن جميع محاولات الحركة الصهيونية لم تنجح في تثبيت شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ، وان ما يقوم به الاسرائيليون من تزوير للحقائق لإظهار حقهم التاريخي بفلسطين والقدس بدون جدوى .

وقال مطاوع في ندوة نظمتها اللجنة الملكية لشؤون القدس مساء الثلاثاء بعمان بعنوان "الوضع العربي الراهن والقضية الفلسطينية" ان ما وصلت اليه الاوضاع في الدول العربية من انقسامات وصراعات داخلية اثرت على القضية الفلسطينية بشكل كبير، مشيرا الى استمرار الدعم الاردني القوي والمتواصل للدفاع عن حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم على ارضهم وعاصمتها القدس .

من جانبه ثمن عبد الله كنعان امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس الجهود التي يقوم بها مطاوع لتفنيد الادعاءات الاسرائيلية بزيفهم حول حقهم بفلسطين والقدس، داعيا الى تواصل اللقاءات الحوارية الهادفة لنشر الوعي العام بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للفلسطينيين على ارضهم .