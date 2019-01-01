  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إيران تتهم إسرائيل والسعودية وأميركا بالهجوم على الناقلة "سابيتي"

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تتهم إسرائيل والسعودية وأميركا بالهجوم على الناقلة "سابيتي"


طهران /سما/

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن بيكي، اليوم الأربعاء، إن الكاميرات المثبتة على ناقلة النفط "سابيتي" تظهر أن الهجوم قد نفذ من قبل إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن بيكي قوله إنه بالإشارة إلى الوثائق والأدلة المتاحة فيما يخص استهداف ناقلة النفط الإيرانية، فإن "الفيديو الذي صورته الكاميرات المثبتة على الناقلة يظهر أن هذا الهجوم نفذته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية".

وأضاف أن "هذا المثلث المشؤوم أراد من خلال هذه العملية أن يعاقب إيران".

وبحسب بيكي فإن "الرياض وواشنطن حاولتا إلقاء التهمة لزمرة داعش والطالبان في التورط بهذه العملية، إنما الوثائق تدل على أن داعش وغيرها من الزمر الإرهابية غير قادرة على التحشيد والتمهيد لتنفيذ عملية بهذا الحجم، إذ ان هذه الجماعات غير متواجدة في البحر الأحمر".

وأضاف أن هناك الكثير من الأدلة والوثائق تشير إلى ضلوع هذه الدول في العملية، وسوف يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والدول المتورطة سوف تدفع الثمن.

وقال أيضا إن الوثائق والأدلة لدى إيران جاهزة، وسوف تقدم قريبا للأمم المتحدة، حيث أن الإجراءات الأمنية والتخصصية لدراسة الهجوم على ناقلة النفط "سابيتي" تمت على يد الخبراء في المجلس الأعلى للأمن القومي والمؤسسات الأمنية، وتم تقديمها إلى وزارة الخارجية، كي تعرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالجهاد يكشف عن الملفات التى ناقشها وفد حركته بالقاهرة

في تطور دراماتيكي ..أردوغان يؤيد دخول الجيش السوري مدينة منبج

رئيس أركان الاحتلال السابق: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا

كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطين

نتنياهو يلغي زيارته لليابان مع اقتراب انتهاء تكليفه بتشكيل الحكومة

فيديو.. التعادل السلبي يحسم لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

الأخبار الرئيسية

البطنيجي

ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

1

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

5da701b74c59b71a72082697

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

دحلان

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

اسرائيل تقرر المرحلة الثانية من قطع الكهرباء لساعتين يوميا في الضفة