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النخالة يجري اتصالًا بعائلة الاسير طارق قعدان

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يجري اتصالًا بعائلة الاسير طارق قعدان


غزة / سما/

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بعائلة الأسير القائد طارق قعدان المضرب عن الطعام منذ 78 يومًا على التوالي.

وكان الأمين العام للحركة حذر في خطابه بذكرى الانطلاقة الجهادية (5/10/2019)، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بحياة الأسرى الأبطال في المعتقلات، مؤكدا أن أي مساس بحياتهم هو إعلان حرب على شعبنا.

وشدد النخالة على أن الحركة لن تخذل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال مهما كلفها من ثمن، موجهًا كل التحيةَ للشيخ خضر عدنان الذي لم يهدأ يوماً في الدفاعِ عن الأسرى.

يُشار إلى أن 6 أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام بينهم الأسير القائد طارق قعدان والأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) من الأردن، لليوم ( 23 )على التوالي.

والأسرى الـ6 هم:

➖ الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام)، من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (95) على التوالي .

➖ الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (85) يوماً.

➖ القيادي في الجهاد الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، يواصل إضرابه منذ (78) يومًا.

➖ الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم ( 23 ) على التوالي.

➖ الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم ( 23 )على التوالي.

➖ الأسير أحمد زهران، مضرب عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي.

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