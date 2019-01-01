الفصائل تطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسير قعدان

رام الله / سما /

طالبت فصائل العمل الوطني والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى في جنين، اليوم الأربعاء، الصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل والعمل على إنقاذ حياة الأسير طارق قعدان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين المضرب عن الطعام لليوم 77 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر مع الأسير قعدان، حملوا خلالها سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته.

ودعت فصائل العمل الوطني والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى في بيان ومذكرة سلموها لمديرة الصليب ديما محاجنة، كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم وقمع منظم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الأسرى الإداريين.

وأكد منسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى راغب أبو دياك، العمل الجاد من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، ومطالبا الصليب العمل بزيارة الأسير قعدان .

بدورها، أكدت محاجنة، أن الصليب الأحمر يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل متابعة الحركة الأسيرة وخاصة اليوم ملف الأسرى المضربين عن الطعام .