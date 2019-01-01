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وجه رسالة للجامعة العربية.. أردغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم بسوريا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجه رسالة للجامعة العربية.. أردغان: لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم بسوريا


اسطنبول /سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن عملية "نبع السلام" ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة المنطقة الآمنة من منبج حتى الحدود مع العراق.

وشدد أردوغان اليوم الاربعاء، على أنه لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سوريا قبل أن يحقق أهدافه، مشيراً إلى أن أسرع حل للقضية السورية هي أن يلقي جميع المسلحين أسلحتهم وينسحبوا خارج "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا الليلة.

وقال "هجوم تركيا على شمال شرق سوريا سينتهي إذا ألقى المقاتلون الأكراد في المنطقة أسلحتهم وانسحبوا من "المنطقة آمنة المخطط لها".

وأكد أن أنقرة عرضت على التحالف الدولي تحرير دير الزور، لكنه فضل التعاون مع التنظيمات الكردية، مضيفاً أن البلدان التي كانت توجه تنظيم "داعش" أصبحت الآن تظهر أمامنا وكأنها تعادي التنظيم.

وتوجه أردوغان لجامعة الدول العربية قائلا "كم عدد السوريين الذين استقبلتموهم؟، أنتم من أخرج سوريا من الجامعة العربية والآن تعملون على إعادتها من أجل الإساءة لتركيا".

وتابع "بعض القادة يتصلون بنا من أجل إيقاف عملية "نبع السلام، هؤلاء لا يمكن الثقة بهم".

وقال: أيها الغرب أيتها الجامعة العربية وكل بلد يملك ذرة من الضمير.. الزمن سيدور حتماً.

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