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تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين


رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد مساء اليوم الأربعاء، تعميما إلى جميع المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين حول شروط التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب أشهر (نيسان، أيار، حزيران).

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أول أمس إنه "بناء على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاثنين الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية".

وأوضح البيان أنه "سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019، فيما سيجري سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، ايلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين اول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الاشهر بنسبة 100% في موعدها".

فيما لم يوضح بيان وزارة المالية في رام الله ، ما إذا كان موظفو "تفريغات 2005" سيستفيدون من صرف هذه المستحقات أم لا، حيث طالب عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتوضيح هذا الأمر.



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