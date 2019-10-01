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شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية


القاهرة /وكالات/

كشف فيديو للقوات المسلحة المصرية عن قيام الجيش بالتدريب على ضرب أهداف إسرائيلية بالذخيرة الحية، خلال المرحلة الرئيسية لمناورات "رعد 31".

الجيش المصري يتدرب على ضرب
 

وظهر خلال الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية هيكل دبابة "ميركافا مارك 4" الإسرائيلية، كما هو موضح في الصورة.

الجيش المصري يتدرب على ضرب دبابة ميركافا الإسرائيلية

وبالتدقيق في الفيديو نجد أن الجنود المصريين قاموا بقصف المنطقة بالكامل باستخدام قاذفات "آر بي جي"، حيث تضمنت التدريبات إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

ويظهر هيكل الدبابة في الثانية 45 من الفيديو المنشور على موقع المتحدث العسكري المصري.

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