  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك في اجتماع السياحة والثقافة العرب بتونس

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في اجتماع السياحة والثقافة العرب بتونس


تونس /سما/

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب، بمشاركة وزير الثقافة عاطف أبو سيف.

وشدد أبو سيف على أهمية الثقافة والسياحة كونهما تشكلان عنصرا من عناصر مقاومة الاحتلال، وتعزز صمود أبناء شعبنا في وطنه وأرضه.

وأضاف ان الاحتلال الإسرائيلي سرق الأرض والتراث والثقافة وسطا على الحرف التقليدية الفلسطينية والغناء والموسيقى، إضافة لاعتقال المثقفين من شعراء وفنانين، وإغلاق دور الثقافة ومنع النشاط الثقافي وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

وشدد أبو سيف على أن تلك الممارسات ضد أبناء شعبنا تدعو لفرض قرار يتوجه لتشجيع الجهد الفلسطيني والحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية والحفاظ عليها.

ودعا الوزراء لزيارة مدينة بيت لحم لمناسبة اعتبارها عاصمة للثقافة العربية 2020.

بدوره، ذكّر ممثل وزارة السياحة العراقي محمد السويدي المجتمعين بما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين، ومحاولة اقتلاعه من جذوره والعبث بتراثه الإنساني والثقافي.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالجهاد يكشف عن الملفات التى ناقشها وفد حركته بالقاهرة

في تطور دراماتيكي ..أردوغان يؤيد دخول الجيش السوري مدينة منبج

كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطين

نتنياهو يلغي زيارته لليابان مع اقتراب انتهاء تكليفه بتشكيل الحكومة

فيديو.. التعادل السلبي يحسم لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة بغزة مالياً وإدارياً

حرب متعددة الأطراف في سوريا.. تركيا تشنها وروسيا تناور وأمريكا تتراجع عنها

الأخبار الرئيسية

1

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

5da701b74c59b71a72082697

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

دحلان

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

اسرائيل تقرر المرحلة الثانية من قطع الكهرباء لساعتين يوميا في الضفة

حماس

رئيس أركان الاحتلال السابق: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا