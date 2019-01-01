فلسطين تشارك في اجتماع السياحة والثقافة العرب بتونس

تونس /سما/

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب، بمشاركة وزير الثقافة عاطف أبو سيف.

وشدد أبو سيف على أهمية الثقافة والسياحة كونهما تشكلان عنصرا من عناصر مقاومة الاحتلال، وتعزز صمود أبناء شعبنا في وطنه وأرضه.

وأضاف ان الاحتلال الإسرائيلي سرق الأرض والتراث والثقافة وسطا على الحرف التقليدية الفلسطينية والغناء والموسيقى، إضافة لاعتقال المثقفين من شعراء وفنانين، وإغلاق دور الثقافة ومنع النشاط الثقافي وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

وشدد أبو سيف على أن تلك الممارسات ضد أبناء شعبنا تدعو لفرض قرار يتوجه لتشجيع الجهد الفلسطيني والحفاظ على المعالم والمواقع الأثرية والحفاظ عليها.

ودعا الوزراء لزيارة مدينة بيت لحم لمناسبة اعتبارها عاصمة للثقافة العربية 2020.

بدوره، ذكّر ممثل وزارة السياحة العراقي محمد السويدي المجتمعين بما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين، ومحاولة اقتلاعه من جذوره والعبث بتراثه الإنساني والثقافي.