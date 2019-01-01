  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" والبنك الدولي يناقشان استدامة برنامج "تأهيل المعلمين"

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ناقشت ورشة عمل عقدتها وزارة التربية والتعليم، والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، سبل مأسسة واستدامة برنامج تحسين وإعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين.

وأكد وكيل الوزارة بصري صالح، خلال الورشة التي عقدت في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، ضرورة بلورة تصور يضمن استدامة البرنامج مستقبلا، وما يترتب عليه من تفاعل بين الجامعات، والوزارة، والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة.

وأشار إلى أهمية تطوير صيغة لاستدامة تطبيق البرنامج في الجامعات المنخرطة فيه، وتحفيز الأخرى للانضمام إليه، متطرقا إلى سعي الوزارة لإتمام المعايير المهنية في التعليم.

بدوره، أكد رئيس فريق التعليم في البنك الدولي خوان مانويل مورينو، أهمية برامج إعداد وتأهيل المعلمين وضرورة الاستمرار بهذه الجهود، التي حققت تطورا على واقع خبرات ومهارات المعلمين بجهد وزارتي التربية، والتعليم العالي وبالشراكة مع البنك الدولي.

وتطرق إلى ضرورة وجود خطط بديلة لضمان استمرار البرنامج مستقبلا، مؤكدا ضرورة استمرارية الشراكة المستدامة بين الجامعات والوزارة.

من جهته، شدد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج أهمية برامج إعداد وتأهيل المعلمين ودورها في سد الفجوة بين التعليم العام والعالي والتركيز على الإصلاح التربوي الشامل، بما يضمن تحقيق التعليم النوعي ومخرجات تنسجم واحتياجات سوق العمل، لافتاً إلى الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي ووزارتي التربية، والتعليم العالي؛ خاصةً في مجالي تطوير قطاع التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي في فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالجهاد يكشف عن الملفات التى ناقشها وفد حركته بالقاهرة

في تطور دراماتيكي ..أردوغان يؤيد دخول الجيش السوري مدينة منبج

كيندال جينر تُغرم بشاب فلسطين

نتنياهو يلغي زيارته لليابان مع اقتراب انتهاء تكليفه بتشكيل الحكومة

فيديو.. التعادل السلبي يحسم لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي

الديمقراطية تدعو لإنصاف موظفي السلطة بغزة مالياً وإدارياً

حرب متعددة الأطراف في سوريا.. تركيا تشنها وروسيا تناور وأمريكا تتراجع عنها

الأخبار الرئيسية

1

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

5da701b74c59b71a72082697

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

دحلان

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

اسرائيل تقرر المرحلة الثانية من قطع الكهرباء لساعتين يوميا في الضفة

حماس

رئيس أركان الاحتلال السابق: عندما فكرنا في إسقاط حماس اختلفنا وتراجعنا