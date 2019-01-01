عقوبات الدوري.. نقل مباريات للشاطئ والشجاعية وإيقاف لاعبين

غزة / سما /
صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة السابعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والجولة الخامسة من دوري الثانية.
وجاءت العقوبات على الشكل التالي:
- نقل مباراة لخدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر.
- نقل مباراة لاتحاد الشجاعية من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.
- نقل مباراة للزيتون من ملعبه لتقام على ملعب آخر.
- حرمان مدرب جماعي رفح عرفات الأخرس من مرافقة الفريق 3 مباريات متتالية.
- حرمان مساعد مدرب نادي خدمات النصيرات يوسف غنيم من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.
- إيقاف لاعب بيت لاهيا حسين المشهراوي مباراتين رسميتين متتاليتين.
- إيقاف لاعب الوفاق بلال مقبل مباراتين رسميتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- حرمان مدرب الوفاق عمار السرساوي من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.