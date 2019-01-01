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عقوبات الدوري.. نقل مباريات للشاطئ والشجاعية وإيقاف لاعبين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الدوري.. نقل مباريات للشاطئ والشجاعية وإيقاف لاعبين


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة السابعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والجولة الخامسة من دوري الثانية.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لخدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- نقل مباراة لاتحاد الشجاعية من على ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- نقل مباراة للزيتون من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- حرمان مدرب جماعي رفح عرفات الأخرس من مرافقة الفريق 3 مباريات متتالية.

- حرمان مساعد مدرب نادي خدمات النصيرات يوسف غنيم من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- إيقاف لاعب بيت لاهيا حسين المشهراوي مباراتين رسميتين متتاليتين.

- إيقاف لاعب الوفاق بلال مقبل مباراتين رسميتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- حرمان مدرب الوفاق عمار السرساوي من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

#الاتحاد الفلسطيني #عقوبات #خدمات الشاطئ #اتحاد الشجاعية

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