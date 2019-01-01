قوات الاحتلال تقتحم مدرسة الأيتام الثانوية في القدس

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة الأيتام الثانوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، إن 11 عنصرا من قوات الاحتلال اقتحموا ساحة المدرسة، وسط تجمع عدد كبير من الطلبة اثناء عملية الاقتحام، ما أدى إلى إثارة حالة من الخوف والرعب في صفوفهم.

وأضاف جبريل، ان استهداف مدارس البلدة القديمة يهدف إلى إفراغ البلدة من طلابها بحجة الأمن والأمان، مطالبا كافة الجهات الدولية بحماية التعليم في القدس، وعدم ابعاد التعليم عن أيدي الطلبة المقدسيين.