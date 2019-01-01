الاحتلال يغلق وسط الخليل ومستوطنون يقيمون شعائرهم الدينية في أحد المنازل القديمة

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل لتأمين وصول عشرات المستوطنين لأداء شعائر توراتية في بيت قديم وسط مدينة الخليل، بحجة عيد العرش اليهودي.

وأغلقت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شارع بئر السبع ومنطقة باب الزاوية وعددا من الأحياء وسط الخليل وحولتها إلى ثكنة عسكرية، لتأمين وصول عشرات المستوطنين بالدخول إلى بيت فلسطيني قديم، بحجة وجود قبر لاحد اجاداهم، ومارسوا داخله وفي محيطه صلوات وشعائر توراتية وتلمودية.

ويصعد المستوطنون خلال الأعياد اليهودية في تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام من عمليات الاقتحام للمواقع الأثرية في مواقع مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وتفرض قوات الاحتلال طوقا أمنيا عليها، وتمنع الفلسطينيين من الوصول اليها بحجة توفير الامن للمستوطنين.

يذكر أن البيت القديم والموقع الأثري الذي تم اقتحامه في شارع بئر السبع وسط مدينة الخليل، والقيام بشعائر توراتية وتلمودية بداخل، تسميه الجماعات اليهودية قبر "عتنائيل بن قناز"، ويقوم المستوطنون بزيارته خلال موسم الأعياد اليهودية.