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حماس: اقتحام المستوطنين للأقصى استهتار بمشاعر العرب والمسلمين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: اقتحام المستوطنين للأقصى استهتار بمشاعر العرب والمسلمين


القدس المحتلة / سما /

اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، اقتحام آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى هذا اليوم بأنه "استهتار واضح لمشاعر العرب والمسلمين في كل أماكن تواجدهم".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن حكومة الاحتلال تتصرف بتمرد واضح ضد كل القوانين والأعراف الإنسانية. مشيرًا إلى أن هذا السلوك ضد مقدسات الأمة يأتي بمساعدة ودعم متواصل من الإدارة الأميركية وفي ظل سعي بعض الأطراف الإقليمية للتطبيع معه.

وأضاف "شعبنا سيحمي مقدساته بكل ما يملك، وسيواصل نضاله حتى يحرر مقدساته، ويطرد الاحتلال عن كامل أرضه".

وتابع "ستبقى القدس درة تاج فلسطين ، وقلبها النابض، وعاصمة دولتها، وستظل هويتها الفلسطينية العربية، ولن تمر كل مخططات تهويدها".

#اقتحام #المستوطنين

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